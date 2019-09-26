Президент Литви в ООН: Росія не зробила нічого, щоб заслужити нашу довіру

У своєму першому виступі в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку в четвер президент Литви Гітанас Науседа гостро розкритикував Росію за її агресивну поведінку щодо України та Грузії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Росія, постійний член Ради Безпеки ООН, підживлюється слабкою реакцією міжнародної спільноти на агресію проти Грузії у 2008 році, намагається ще більше дестабілізувати сусідні країни. Жахливі військові дії Росії проти України тривають вже п'ять років", - зазначив президент Литви.

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Він підкреслив, що Литва рішуче засуджує триваюче порушення міжнародного права, і нагадав країні-агресору, що вона повинна дотримуватися положень Статуту ООН, Гельсінської угоди і двосторонніх угод з Україною.

За його словами, Литва і надалі буде підтримувати незалежність Грузії і України, ніколи не визнає анексію Криму, так само як і окупацію Абхазії і Південної Осетії.

"Деякі політичні лідери висувають ідею створення нового геополітичного простору від Атлантичного океану до Владивостока, в яке увійде і Росія. Ідея цікава, але хіба ми маємо для її реалізації загальну основу? У нас є спільні цінності? Відповідь - ні!" - сказав Науседа .

Він стверджував, що країни не повинні підтримувати союзи, в яких "одні держави стають суб'єктами історії, а інші - просто об'єктами".

"Росія досі не зробила нічого, щоб заслужити нашу довіру. Чи може це змінитися? Так! Ми були б першими, хто вітав би такі зміни - демократична Росія, яка поважає міжнародне право і суверенітет інших країн", - підкреслив Науседа.

Раніше Науседа заявляв, що поки триває ескалація напруженості в Україні, у нього немає морального права для зустрічі з Путіним.