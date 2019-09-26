У Франції сталася велика пожежа на хімічному заводі, сотні людей евакуювали

Велика пожежа спалахнула в ранні години четверга на французькому хімічному заводі в північному портовому місті Руан.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на канал BFMTV.

Пожежа на заводі, який виробляє спеціальні хімікати, розпочалася приблизно в 2.40 ночі. Причина пожежі поки невідома.

Повідомляється, що за кілька кілометрів від заводу видно великі хмари чорного диму.

Префект департаменту запустив спеціальний план втручання і прийняв рішення про евакуацію населення в радіусі 500 метрів навколо підприємства, закликавши автомобілістів уникати району довкола заводу.

Проте, за словами префекта, в результаті пожежі постраждалих поки немає, як і витоку токсичних речовин.

Школи, коледжі та ліцеї в місті Руан через пожежу залишаться закритими в цей четвер.

З пожежею продовжують боротися 130 пожежників, які зосереджені на тому, щоб не допустити займання токсичних речовин.