У Франції сталася велика пожежа на хімічному заводі, сотні людей евакуювали
Велика пожежа спалахнула в ранні години четверга на французькому хімічному заводі в північному портовому місті Руан.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на канал BFMTV.
Пожежа на заводі, який виробляє спеціальні хімікати, розпочалася приблизно в 2.40 ночі. Причина пожежі поки невідома.
Повідомляється, що за кілька кілометрів від заводу видно великі хмари чорного диму.
Префект департаменту запустив спеціальний план втручання і прийняв рішення про евакуацію населення в радіусі 500 метрів навколо підприємства, закликавши автомобілістів уникати району довкола заводу.
Проте, за словами префекта, в результаті пожежі постраждалих поки немає, як і витоку токсичних речовин.
Школи, коледжі та ліцеї в місті Руан через пожежу залишаться закритими в цей четвер.
З пожежею продовжують боротися 130 пожежників, які зосереджені на тому, щоб не допустити займання токсичних речовин.