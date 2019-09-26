Во Франции произошел крупный пожар на химическом заводе, сотни людей эвакуированы

Крупный пожар вспыхнул в ранние часы четверга на французском химическом заводе в северном портовом городе Руан.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на канал BFMTV.

Пожар на заводе, который производит специальные химикаты, начался примерно в 2:40 ночи. Причина пожара пока неизвестна.

Сообщается, что в нескольких километрах от завода видны большие облака черного дыма.

Префект департамента запустил специальный план вмешательства и принял решение об эвакуации населения в радиусе 500 метров вокруг предприятия, призвав автомобилистов избегать района вокруг завода.

Однако, по словам префекта, в результате пожара пострадавших пока нет, как и утечки токсичных веществ.

Школы, колледжи и лицеи в городе Руан из-за пожара останутся закрытыми в этот четверг.

С огнем продолжают бороться 130 пожарных, которые сосредоточены на том, чтобы не допустить возгорания токсичных веществ.