Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Еврокомиссия отреагировала на стенограмму, напомнив Украине об обязательствах

Делегацию ЕП в Комитет ассоциации Украина-ЕС возглавил скандальный экс-глава МИД Польши

Президент Литвы в ООН: Россия не сделала ничего, чтобы заслужить наше доверие

"Lwów" рядом с "L'viv": в Польше меняют дорожные знаки с названиями иностранных городов






Во Франции произошел крупный пожар на химическом заводе, сотни людей эвакуированы

Четверг, 26 сентября 2019, 13:07

Крупный пожар вспыхнул в ранние часы четверга на французском химическом заводе в северном портовом городе Руан.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на канал BFMTV.

Пожар на заводе, который производит специальные химикаты, начался примерно в 2:40 ночи. Причина пожара пока неизвестна.

Сообщается, что в нескольких километрах от завода видны большие облака черного дыма.

Префект департамента запустил специальный план вмешательства и принял решение об эвакуации населения в радиусе 500 метров вокруг предприятия, призвав автомобилистов избегать района вокруг завода.

 

Однако, по словам префекта, в результате пожара пострадавших пока нет, как и утечки токсичных веществ.

Школы, колледжи и лицеи в городе Руан из-за пожара останутся закрытыми в этот четверг.

С огнем продолжают бороться 130 пожарных, которые сосредоточены на том, чтобы не допустить возгорания токсичных веществ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция
powered by lun.ua