Потужний землетрус сколихнув Стамбул, спричинивши паніку

Потужний землетрус магнітудою 5,8 сколихнув Стамбул у четвер, миттєво викликавши паніку в місті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Daily Sabah.

Управління надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих Туреччини (AFAD) заявило, що землетрус стався на південний захід від Стамбула в Мармуровому морі приблизно о 14.00.

Підземний поштовх стався на глибині 7 кілометрів, за даними AFAD, але обсерваторія Канділлі та Інститут досліджень землетрусів заявили, що глибина склала 11,9 км.

Раніше в четвер землетрус магнітудою 2,9 стався недалеко від Стамбула. Крім того, землетрус магнітудою 4,6 стався на північний захід від Стамбула в понеділок вранці.

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Про постраждалих і руйнування в результаті землетрусу поки не повідомляють.

Туреччина пережила руйнівні землетруси в минулому, в тому числі один недалеко від Стамбула в 1999 році, в результаті якого загинуло більше 17 000 осіб.

Туреччина є однією з найбільш сейсмічно активних країн світу, оскільки вона розташована на декількох активних лініях розломів, причому найбільш руйнівною з них є Північний Анатолійський розлом, місце зустрічі Анатолійської і Євразійської тектонічних плит.