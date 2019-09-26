У МЗС заявили про тиск на українську делегацію через секретаріат ПАРЄ

Заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця заявив, що нову делегацію України у ПАРЄ змушують прибути в Страсбург.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter.

"Здається, ті, хто повернув Росію в ПАРЄ, пішли ва-банк: руками секретаріату намагаються змусити нову делегацію прибути в Страсбург, аби відновити "business as usual". Впевнений, що секретаріату нагадають, хто приймає правила і їх тлумачить", - написав Кислиця.

Здається ті хто повернув Росію в ПАРЄ пішли ва-банк: руками секретаріату намагаються змусити нову делегацію прибути в Страсбург аби відновити “business as usual”. Впевнений, що секретаріату нагадають, хто приймає правила і їх тлумачить https://t.co/s1HsFbtR78 via @EuropeanPravda — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) September 26, 2019

Раніше повідомлялося, що українську делегацію можуть позбавити права бути присутньою в залі ПАРЄ під час осінньої сесії. Секретаріат ПАРЄ намагається поставити під сумнів повноваження старої делегації, хоча вони ще діють до 21 січня.

Нова делегація України вже сформована, але список офіційно не передавався ПАРЄ. Нова делегація не планує брати участі в осінній сесії на знак протесту України проти повернення Російської Федерації до сесійної зали ПАРЄ без виконання вимог резолюцій Асамблеї.

Нагадаємо, на літній сесії ПАРЄ ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації РФ без жодних обмежень, попри порушення ними принципів Ради Європи.

Після цього представники семи національних делегацій на знак протесту оголосили про демарш. Згодом до них доєдналися окремі представники Британії та Швеції.