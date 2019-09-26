В МИД заявили о давлении на украинскую делегацию через секретариат ПАСЕ

Заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица заявил, что новую делегацию Украины в ПАСЕ заставляют прибыть в Страсбург.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.

"Кажется, те, кто вернул Россию в ПАСЕ, пошли ва-банк: руками секретариата пытаются заставить новую делегацию прибыть в Страсбург, чтобы восстановить "business as usual". Уверен, что секретариату напомнят, кто принимает правила и их толкует", - написал Кислица.

Здається ті хто повернув Росію в ПАРЄ пішли ва-банк: руками секретаріату намагаються змусити нову делегацію прибути в Страсбург аби відновити "business as usual". Впевнений, що секретаріату нагадають, хто приймає правила і їх тлумачить https://t.co/s1HsFbtR78 via @EuropeanPravda — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) September 26, 2019

Ранее сообщалось, что украинскую делегацию могут лишить права присутствовать в зале ПАСЕ во время осенней сессии. Секретариат ПАСЕ пытается поставить под сомнение полномочия старой делегации, хотя они еще действуют до 21 января.

Новая делегация Украины уже сформирована, но список официально не передавался ПАСЕ. Новая делегация не планирует участвовать в осенней сессии в знак протеста против возвращения Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи.

Напомним, на летней сессии ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушения принципов Совета Европы.

После этого представители семи национальных делегаций в знак протеста объявили демарш. Впоследствии к ним присоединились отдельные представители Великобритании и Швеции.