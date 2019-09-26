Пожежа на хімзаводі у Франції могла призвести до забруднення річки Сени

Пожежа на хімічному заводі в північному французькому місті Руан загрожує забрудненням річки Сени.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

У районі пожежі були закриті школи, а місцевим жителям порадили залишатися у приміщеннях, поки 20 пожежників працювали над ліквідацією вогню.

Густі хмари чорного диму піднімалися над місцем пожежі, хоча офіційні особи сказали, що згідно з тестами, дим не був токсичним.

Пожежа спалахнула на заводі Lubrizol, американському спеціалізованому хімічному виробнику, що належить мільярдерові-інвесторові Уоррену Баффету.

"Ми все ще боремося з вогнем, з ризиком того, що забруднення може поширитися на Сену", - сказав префект Нормандії П'єр-Андре Дюран.

Чиновники сказали, що пожежники намагалися запобігти поширенню вогню на інші частини заводу.

Сена - одна з найбільших річок Франції, яка тече через Париж і впадає в Ла-Манш.