Пожар на химзаводе во Франции мог привести к загрязнению реки Сена

Пожар на химическом заводе в северофранцузском городе Руан грозит загрязнением реки Сены.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

В районе пожара были закрыты школы, а местным жителям посоветовали оставаться в помещениях, пока 20 пожарных работали над ликвидацией огня.

Густые облака черного дыма поднимались над местом пожара, хотя официальные лица сказали, что, согласно тестам, дым не был токсичным.

Пожар вспыхнул на заводе Lubrizol, американском специализированном химическом производителе, принадлежащем миллиардеру-инвестору Уоррену Баффету.

"Мы все еще боремся с огнем, с риском того, что загрязнение может распространиться на Сену", - сказал префект Нормандии Пьер-Андре Дюран.

Чиновники сказали, что пожарные пытались предотвратить распространение огня на другие части завода.

Сена - одна из крупнейших рек Франции, впадает в Ла-Манш.