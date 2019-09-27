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Кулеба розповів про прецедент, необхідний для "промислового безвізу" з ЄС

П'ятниця, 27 вересня 2019, 09:22

Віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба розповів, що для початку роботи окремих угод про ACAA, тобто так званого "промислового безвізу" з ЄС, необхідний "прецедент".

Про це Кулеба розказав в інтерв'ю "Європейській правді".

"Зараз завдання в тому, щоби створити прецедент підписання хоч однієї угоди ACAA. Будь-якої. Яка саме буде першою – не так важливо", - сказав Кулеба.

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Кулеба пояснив: запровадження режиму "промбезвізу" означатиме, що сертифікати на нехарчові товари, видані в Україні, визнаватимуться ЄC без жодних додаткових процедур, тож виробникові не потрібно буде витрачати додаткові гроші і час на проходження експертизи в Євросоюзі.

"Але для цього у Європи має бути довіра до роботи наших органів. І тому "промисловий безвіз" – це не менш складна історія, ніж безвіз звичайний. Євросоюзу буде дуже складно зробити ці кроки", - вважає Кулеба.

"Я вже зараз чую, що в Брюсселі ця ідея не викликає однозначного захоплення навіть попри те, що в заяві останнього саміту Україна-ЄС чітко написано, що ми йдемо до підписання ACAA. Це на папері – а на практиці я бачу певний скептицизм", - додав він.

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Водночас віцепрем’єр припускає, що вийти на підписання першої угоди по ACAA "за рік цілком можливо".

Угода АСАА - це визнання еквівалентності системи технічного регулювання та оцінки відповідності європейській, що дозволило б виробникам промислової продукції отримувати необхідні сертифікати в Україні, а не їхати в ЄС у пошуках офіційного представника (резидента ЄС), який може отримати цей сертифікат.

Детальніше читайте в інтерв'ю: "Дмитро Кулеба: Я бачу, що потрібно зробити, щоб ЄС погодився на наше членство".

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Асоціація з ЄС Кулеба
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