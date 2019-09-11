ВР схвалила за основу один з ключових законів для "промислового безвізу" з ЄС

Верховна рада проголосувала в першому читанні за проєкт закону №1068 про внесення змін до законодавчих актів у зв'язку з прийняттям закону "Про стандартизацію", що встановлює перехід на добровільне застосування національних стандартів.

"За" проголосували 286 народних депутатів за необхідних 226 голосів, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це завершення реформи технічного регулювання, яка розпочалася в 2014 році. Законопроєкт остаточно закріплює добровільність застосування (національних. - ІФ) стандартів на території України. При цьому хочу наголосити: всі вимоги щодо безпеки і здоров'я громадян повністю регулюються технічними регламентами", - сказала заступниця голови комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа, представляючи законопроєкт у парламенті.

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Народні депутати також підтримали скорочену процедуру розгляду законопроєкту до другого читання.

"Мало хто помітив, що сьогодні Рада у першому читанні проголосувала цей вистражданий закон (внесла депутат "Слуги народу"). А він є одним з ключових для отримання Україною "промислового безвізу" з ЄС. Це реальна євроінтеграція і нові можливості для українських виробників нехарчової продукції в ЄС", - прокоментував віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба у своєму Twitter.

В уряді раніше заявили, що "промисловий безвіз" з ЄС можливий вже у 2020 році.

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