Сенат Польщі схвалив закон про розкриття статків членами сімей політиків

Сенат Польщі ухвалив без жодних поправок новий закон щодо розкриття інформації про майно сімей найважливіших державних чиновників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Декларації про статки, відповідно до нового закону, мають подавати представники найближчої родини прем'єр-міністра, членів уряду, депутатів, євродепутатів, голови Конституційного трибуналу та інших високопоставлених державних осіб.

За закон проголосували 52 сенатори, 14 було проти, 3 утрималися. Постанова тепер надійде до кабінету президента.

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Закон повинен вступити в силу через 14 днів з дня публікації в Офіційному віснику, на практиці ж почне діяти після виборів.

Питання розкриття власності родин політиків вийшло на порядок денний, коли "Gazeta Wyborcza" написала, що нинішній прем’єр Матеуш Моравецький разом з дружиною в 2002 році купили 15 гектарів землі за 700 тисяч злотих від одного з приходів у Вроцлаві. При цьому ринкова ціна її начебто була на той час вже значно вищою.

За даними видання, Моравецький не повинен був вписувати ділянку в майнову декларацію, оскільки в 2013 році зробив частковий поділ майна зі своєю дружиною Івоною Моравецькою.