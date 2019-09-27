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Сенат Польщі схвалив закон про розкриття статків членами сімей політиків

П'ятниця, 27 вересня 2019, 11:45

Сенат Польщі ухвалив без жодних поправок новий закон щодо розкриття інформації про майно сімей найважливіших державних чиновників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Декларації про статки, відповідно до нового закону, мають подавати представники найближчої родини прем'єр-міністра, членів уряду, депутатів, євродепутатів, голови Конституційного трибуналу та інших високопоставлених державних осіб.

За закон проголосували 52 сенатори, 14 було проти, 3 утрималися. Постанова тепер надійде до кабінету президента.

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Закон повинен вступити в силу через 14 днів з дня публікації в Офіційному віснику, на практиці ж почне діяти після виборів.

Питання розкриття власності родин політиків вийшло на порядок денний, коли "Gazeta Wyborcza" написала, що нинішній прем’єр Матеуш Моравецький разом з дружиною в 2002 році купили 15 гектарів землі за 700 тисяч злотих від одного з приходів у Вроцлаві. При цьому ринкова ціна її начебто була на той час вже значно вищою.

За даними видання, Моравецький не повинен був вписувати ділянку в майнову декларацію, оскільки в 2013 році зробив частковий поділ майна зі своєю дружиною Івоною Моравецькою.

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