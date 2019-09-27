Сенат Польши принял закон о раскрытии состояния членами семей политиков

Сенат Польши принял без поправок новый закон о раскрытии информации об имуществе семей важнейших государственных чиновников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

Декларации о доходах, согласно новому закону, должны подавать представители ближайшие члены семьи премьер-министра, членов правительства, депутатов, евродепутатов, председателя Конституционного трибунала и других высокопоставленных государственных лиц.

За закон проголосовали 52 сенатора, 14 было против, трое воздержались. Постановление теперь поступит в кабинет президента.

Закон должен вступить в силу через 14 дней со дня опубликования в Официальном вестнике, на практике же начнет действовать после выборов.

Вопрос раскрытия собственности семей политиков вышел на повестку дня, когда Gazeta Wyborcza написала, что нынешний премьер Матеуш Моравецкий вместе с женой в 2002 году купили 15 гектаров земли за 700 тыс. злотых от одного из приходов во Вроцлаве. При этом рыночная цена ее якобы была к тому времени уже значительно выше.

По данным издания, Моравецкий не должен был вписывать участок в имущественную декларацию, поскольку в 2013 году произвел частичный раздел имущества со своей женой Ивоной Моравецкой.