В Атлантичному океані зникло судно з українцями на борту

В Атлантичному океані зникло судно "Bourbon Rhode" з українцями на борту, триває пошукова операція.

Про це повідомив заступник директора департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич, передає "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"26 вересня в Атлантичному океані на відстані близько 1200 морських миль від Мартініки (заморський департамент Франції) в результаті шторму зникло судно "Bourbon Rhode", серед членів екіпажу якого були громадяни України", - сказав він.

Пошукову операцію проводить Maritime Rescue and Coordination Centrе Fort De France (MRCC).

Департамент консульської служби підтримує оперативний зв'язок з представником судновласника і регіональним центром MRCC.

Консул України у Франції встановив зв'язок з офісом компанії судновласника, зазначили в МЗС.

За інформацією джерел агентство, на борту можуть бути десять українців.