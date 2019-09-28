В Атлантическом океане пропало судно с украинцами на борту

В Атлантическом океане пропало судно "Bourbon Rhode" с украинцами на борту, продолжается поисковая операция.

Об этом сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД Василий Кирилич, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"26 сентября в Атлантическом океане на расстоянии около 1200 морских миль от Мартиники (заморский департамент Франции) в результате шторма исчезло судно "Bourbon Rhode", среди членов экипажа которого были граждане Украины", - сказал он.

Поисковую операцию проводит Maritime Rescue and Coordination Centrе Fort De France (MRCC).

Департамент консульской службы поддерживает оперативную связь с представителем судовладельца и региональным центром MRCC.

Консул Украины во Франции установил связь с офисом компании судовладельца, отметили в МИД.

По информации источников агентство, на борту могут быть десять украинцев.