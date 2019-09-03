Пристайко заявив про "певний успіх" після зустрічі в "нормандському форматі"

На зустрічі у "Нормандському форматі" на рівні політичних радників у Берліні йшлося про виконання конкретних домовленостей, які відкриють шлях до зустрічі на вищому рівні.

Про це заявив глава МЗС Україна Вадим Пристайко після завершення переговорів, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на "Укрінформ".

Зустріч німецькій столиці тривала близько 8 годин і завершилася опівночі.

"Сподіваюся, що досягнуті домовленості, які ми збираємося виконати всі, будуть імплементовані ближчим часом і ми зможемо відкрити шлях до зустрічі на вищому рівні. Є певний успіх, на основі результатів якого ми збираємося базувати наступну зустріч лідерів", - сказав Пристайко, зауваживши, що деталі, за домовленістю всіх сторін, він розкрити не може.

Серед конкретних речей, яких потрібно досягти, міністр назвав Станицю Луганську, по розведенню в якій та ще у двох інших місцях лідери домовилися ще у 2016 році.

"Саме тому ми збираємося довести до завершення цей процес розведення", - сказав Пристайко.

Для цього, за його словами, треба зробити відомі кроки: припинити ведення вогню, почекати 7 днів, щоби пересвідчитися, що немає безпосередньої загрози обстрілів, і потім розводити - відвести озброєння і людей, зробити коридор, щоби почати розмінування, знімати фортифікаційні споруди, відновляти дороги.

Міністр зауважив, що ця процедура прописана, але весь цей час вона не дотримувалася.

Про дату саміту на рівні лідерів країн поки теж говорити зарано, вони мають вирішити це самі на основі звітів, які їм представлять їх радники. На погляд Пристайка, додаткові підготовчі зустрічі, зокрема, на рівні голів МЗС, не потрібні.

За словами Пристайка, радники не говорили про обмін заручниками та полоненими, залишивши це питання відповідній підгрупі в рамках Тристоронньої Контактної групи; про миротворчу місію на Донбасі; про "Дорожнью карту" виконання Мінських домовленостей, яку було домовлено розробити під час останнього саміту в осені 2016 року.

"На превеликий жаль, ті значні зусилля, які були вкладені в підготовку "Дорожньої карти", не виправдалися", - констатував він.

Міністр підкреслив, що команда президента Зеленського має намір "завершити війну якомога швидше".