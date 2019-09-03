Пристайко заявил об "определенном успехе" после встречи в "нормандском формате"

На встрече в "нормандской формате" на уровне политических советников в Берлине речь шла о выполнении конкретных договоренностей, которые откроют путь к встрече на высшем уровне.

Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко после завершения переговоров, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

Встреча немецкой столицы длилась около восьми часов и завершилась в полночь.

"Надеюсь, что достигнутые договоренности, которые мы собираемся выполнить все, будут реализованы в ближайшее время и мы сможем открыть путь к встрече на высшем уровне. Есть определенный успех, на основе результатов которого мы собираемся базировать следующую встречу лидеров", - сказал Пристайко, отметив, что детали, по договоренности всех сторон, он раскрыть не может.

Среди конкретных целей, которые нужно достичь, министр назвал Станицу Луганскую, по разведению в которой и еще в двух других местах лидеры договорились еще в 2016 году.

"Именно поэтому мы собираемся довести до конца этот процесс разведения", - сказал Пристайко.

Для этого, по его словам, надо сделать известные шаги: прекратить ведение огня, подождать 7 дней, чтобы убедиться, что нет непосредственной угрозы обстрелов, и потом разводить - отвести вооружение и людей, сделать коридор, чтобы начать разминирование, снимать фортификационные сооружения, возобновлять дороги.

Министр отметил, что эта процедура прописана, но все это время ее не придерживались.

О дате саммита на уровне лидеров стран пока тоже говорить рано, они должны решить это сами на основе отчетов, которые им представят их советники. По мнению Пристайко, дополнительные подготовительные встречи, в частности, на уровне глав МИД, не нужны.

По словам Пристайко, советники не говорили об обмене заложниками и пленными, оставив этот вопрос соответствующей подгруппе в рамках Трехсторонней Контактной группы; о миротворческой миссии на Донбассе; о "Дорожной карте" выполнения Минских договоренностей, по которой была достигнута договоренность разработать во время последнего саммита осенью 2016 года.

"К большому сожалению, те значительные усилия, которые были вложены в подготовку "Дорожной карты", не оправдались", - констатировал он.

Министр подчеркнул, что команда президента Зеленского намерена "завершить войну как можно скорее".