Макрона закликали захистити Монблан від "божевільних" альпіністів

Мер міста Шамоні у французьких Альпах закликав президента Еммануеля Макрона вжити заходів проти "божевільних", що піднімаються на Монблан, після низки інцидентів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Жан-Марк Пейлекс, який протягом багатьох років виступає проти переповненості на Монблані, сказав, що британський морський піхотинець у суботу притягнув на гору гребний тренажер, але забрати його назад не зміг.

Також минулими вихідними, за його словами, німецький турист здійснив сходження зі своєю собакою, незважаючи на попередження не робити цього від поліцейських бригад, які патрулюють Монблан під час напруженого літнього сезону. Він обіцяв, що залишить свою собаку в притулку, перш ніж намагатися піднятися на вершину. Замість цього він пішов посеред ночі на вершину з собакою, яка вижила, але повернулася із закривавленими лапами.

Інциденти в минулі вихідні сталися після того, як у червні два швейцарських альпініста приземлилися на невеликому літаку на схід від вершини Монблану і почали сходження на вершину.

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Перехоплені гірською поліцією, вони були оштрафовані на 38 євро, оскільки технічно вони порушили лише закони 1960-х років, що позначають місця посадки в цьому районі.

"Ця ситуація триває вже досить довго", - сказав Пейлекс. Він закликав Макрона "без зволікання розробити і прийняти закони, які з 2020 року суворо покарають всіх цих психів, які порушують закон, і відновлять мир на Монблані".

Чиновники щосили намагаються впоратися з величезним напливом альпіністів, які сподіваються піднятися на 4810-метрову вершину, посилюючи ризики для безпеки.

У травні чиновники заборонили альпіністам підніматися на Монблан, якщо вони не забронювали номер в одному з трьох офіційних притулків.