Макрона призвали защитить Монблан от "сумасшедших" альпинистов

Мэр города Шамони во французских Альпах призвал президента Эммануэля Макрона принять меры против "сумасшедших", поднимающихся на Монблан, после ряда инцидентов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Жан-Марк Пейлекс, который на протяжении многих лет выступает против переполненности на Монблане, сказал, что британский морпех в субботу принес на гору гребной тренажер, но забрать его обратно не смог.

Также в минувшие выходные, по его словам, немецкий турист совершил восхождение со своей собакой, несмотря на предупреждение не делать этого от полицейских бригад, патрулирующих Монблан во время напряженного летнего сезона. Он обещал, что оставит свою собаку в приюте, прежде чем совершить попытку восхождения. Вместо этого он посреди ночи пошел на вершину с собакой, которая выжила, но вернулась с окровавленными лапами.

Инциденты в минувшие выходные произошли после того, как в июне два швейцарских альпиниста приземлились на небольшом самолете восточнее вершины Монблана и начали восхождение на вершину.

Читайте также Франция изменила правила восхождения на Монблан, чтобы избежать толп

Перехваченные горной полицией, они были оштрафованы на 38 евро, поскольку технически они нарушили законы 1960-х годов, обозначающие места посадки в этом районе.

"Эта ситуация длится уже достаточно долго", - сказал Пейлекс. Он призвал Макрона "без промедления разработать и принять законы, чтобы с 2020 года строго наказывать всех этих психов, которые нарушают закон, и восстановить мир на Монблане".

Чиновники изо всех сил пытаются справиться с огромным наплывом альпинистов, которые надеются подняться на 4810-метровую вершину, усиливая риски для безопасности.

В мае чиновники запретили альпинистам подниматься на Монблан, если они не забронировали номер в одном из трех официальных приютов.