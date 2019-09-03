Вибух в Антверпені: з-під завалів витягли трьох людей, ще одного шукають

Рятувальники витягли трьох постраждалих з-під завалів трьох будинків, зруйнованих вибухом у бельгійському Антверпені.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

Двох людей у критичному стані витягли з-під уламків невдовзі після вибуху. Третього постраждалого звільнили дещо пізніше.

Рятувальники вважають, що під завалами все ще можуть лишатися люди. Офіційно повідомляють про одного зниклого безвісти.

Поліція попросила звільнити прилеглі вулиці для полегшення роботи надзвичайних служб.

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Також була евакуйована школа неподалік.

Як повідомлялося, у вівторок в другій половині дня в Антверпені стався потужний вибух, в результаті якого обвалились три житлові будинки.

Прокуратура розпочала розслідування обставини того, що трапилося. Наразі причини вибуху невідомі.

Мер Антверпена Барт Де Ввер заявив про "жахливий вибух газу".