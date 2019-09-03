Потужний вибух знищив три будинки у бельгійському Антверпені

Три будинки обвалилися в результаті потужного вибуху в бельгійському Антверпені.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Nieuwsblad.

Вибух стався в районі Вілрейк у другій половині дня. Вибухом зруйновані три будинки, у багатьох будівлях на вулиці вибиті вікна.

За даними очевидців, в одному з будинків на момент вибуху проводилися ремонтні роботи, однак невідомо, чи пов’язаний з ними вибух.

Наразі повідомляється про двох людей, яких у важкому стані дістали з-під завалів.

Рятувальники продовжують працювати на місці події і розбирати завали. Вони припускають, що під уламками все ще можуть знаходитися люди.