Потужний вибух знищив три будинки у бельгійському Антверпені
Вівторок, 3 вересня 2019, 15:30
Три будинки обвалилися в результаті потужного вибуху в бельгійському Антверпені.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Nieuwsblad.
Вибух стався в районі Вілрейк у другій половині дня. Вибухом зруйновані три будинки, у багатьох будівлях на вулиці вибиті вікна.
За даними очевидців, в одному з будинків на момент вибуху проводилися ремонтні роботи, однак невідомо, чи пов’язаний з ними вибух.
Наразі повідомляється про двох людей, яких у важкому стані дістали з-під завалів.
Рятувальники продовжують працювати на місці події і розбирати завали. Вони припускають, що під уламками все ще можуть знаходитися люди.
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