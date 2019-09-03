Взрыв в Антверпене: из-под завалов извлекли трех человек, еще одного ищут

Спасатели вытащили трех пострадавших из-под завалов трех домов, разрушенных взрывом в бельгийском Антверпене.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

Двух людей в критическом состоянии вытащили из-под обломков вскоре после взрыва. Третьего пострадавшего освободили несколько позже.

Спасатели считают, что под завалами все еще могут оставаться люди. Официально сообщают об одном пропавшем без вести.

Полиция попросила освободить прилегающие улицы для облегчения работы чрезвычайных служб.

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Эвакуировали также расположенную неподалеку школу.

Как сообщалось, во вторник во второй половине дня в Антверпене произошел мощный взрыв, в результате которого обрушились три жилых дома.

Прокуратура начала расследование. Причины взрыва пока неизвестны.

Мэр Антверпена Барт де Ввер заявил об "ужасном взрыве газа".