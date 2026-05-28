В одному італійському місті через спеку почалися перебої з електропостачанням

У північно-західному італійському місті Турин – перебої з електропостачанням, які пов’язують із хвилею спеки та перевантаженням застарілої електромережі.

Про це стало відомо у четвер, 28 травня, пише Reuters, передає "Європейська правда".

Як зазначається, останніми днями відключення торкнулися кількох районів, що спричинило затори на дорогах через несправність світлофорів.

Мер міста Стефано Ло Руссо заявив, що електромережа потребує додаткових інвестицій та технічного обслуговування.

"Через складну ситуацію, з якою ми зараз маємо справу, можливі перебої в роботі, зокрема спорадичні відключення електроенергії", – заявив агентству речник місцевої енергетичної компанії Iren.

Втім, він акцентував, що життя міста не зупинилося.

Компанія, яка обслуговує близько 650 тисяч споживачів електроенергії в Турині, зазначила, що спека настала раніше, ніж очікувалося. Довші світлові дні та високі температури піддають кабелі тепловому навантаженню.

Метеорологічна служба Італії прогнозує для Турина на 28 травня максимальну температуру 32 градуси Цельсія.

В Іспанії прогнозують посилення спеки: від середи на більшій частині Піренейського півострова температура підніметься до 40°C, а ночі в багатьох регіонах будуть "тропічними", тобто з мінімальною температурою не нижче 20°C.

Епізоди ранньої сильної спеки почастішали останніми роками, що пов’язують зі змінами клімату.

Понеділок 25 травня вже став для Франції найспекотнішим травневим днем в історії спостережень з понад 300 рекордами, проте у вівторок температури у різних місцевостях знову побили понад 400 місячних рекордів, в тому числі встановлених попереднього дня.