В Еврокомиссии заявили о продуктивном разговоре с новым главой Минэнергоэкологии

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович сообщил о проведенной во вторник производительную телефонный разговор с новым министром энергетики и экологии Украины Алексеем Оржелем.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Провел продуктивную беседу с новым украинским министром энергетики Алексеем Оржелем. Хорошо иметь партнера с таким отличным послужным списком в сфере энергетики и и энергетического перехода, учитывая будущие задачи, в частности анбандлинг и трехсторонние газовые переговоры", - написал он.

Had a productive discussion with new #Ukraine's energy Minister Oleksiy Orzhel 🇺🇦 It's good to have a partner with such an excellent track record in the field of energy and the #energytransition, given the tasks ahead, incl. unbundling and #TrilateralGasTalks. #EnergyUnion 🇪🇺 pic.twitter.com/WccossyIhC