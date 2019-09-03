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В Еврокомиссии заявили о продуктивном разговоре с новым главой Минэнергоэкологии

Вторник, 3 сентября 2019, 19:46

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович сообщил о проведенной во вторник производительную телефонный разговор с новым министром энергетики и экологии Украины Алексеем Оржелем.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Провел продуктивную беседу с новым украинским министром энергетики Алексеем Оржелем. Хорошо иметь партнера с таким отличным послужным списком в сфере энергетики и и энергетического перехода, учитывая будущие задачи, в частности анбандлинг и трехсторонние газовые переговоры", - написал он.

Новое правительство в Украине было сформировано вечером 29 августа. Премьер Алексей Гончарук, а затем и глава Міненергоекології заявили, что сейчас ведется активная работа по выбору модели анбандлинга НАК "Нафтогаз Украина" и подготовка к трехсторонним газовым переговорам с участием России и ЕС.

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Энергетика
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