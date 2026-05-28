Прем’єр Швеції не боїться можливої реакції РФ на передачу Україні Gripen

Прем’єр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що його країна та інші країни регіону добре підготовлені до будь-яких російських реакцій, і ризики такої реакції з боку РФ нічого не змінюють.

Про це він сказав на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським в Уппсалі, передає "Європейська правда".

Крістерссон відповідав на питання на можливу реакцію з боку Росії на передачу Україні літаків Gripen.

"Ми знаємо дуже добре, що Росія думає про країни, які надають допомогу Україні і Це не здивує нас. І так само, що вони думають про країни, які діють проти російського "тіньового флоту", приміром, у Балтійському морі чи в інших водах. Ми про це доволі добре поінформовані", – сказав він.

"Всі країни в нашому регіоні добре підготовлені до різноманітних російських реакцій, гібридних загроз та продовження будь-яких інших цих речей. Тому це власне нічого не змінює особливо", – зазначив прем’єр Швеції.

Під час цієї пресконференції Крістерссон оголосив про майбутню передачу Україні 16 винищувачів Gripen, які були у використанні, і про плани продажу 20 нових літаків.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна спрямує кошти, які отримає на оборону з фінансової допомоги Європейського Союзу на 90 млрд євро, зокрема, на закупівлю винищувачів Gripen у Швеції.