В ЄС назвали непорозумінням слова Каллас про евакуацію посольства США з Києва
Представниця Єврокомісії Аніта Гіппер зазначила, що заява очільниці європейської дипломатії Каї Каллас про виїзд американського посольства з Києва прозвучала в результаті непорозуміння.
Про це вона сказала під час брифінгу у Брюсселі, передає "Європейська правда".
Гіппер коментувала помилку з заявою Каллас щодо посольства США в Україні.
Вона нагадала, що ЄС однозначно засудив російські погрози на адресу України та іноземних дипломатичних місій і що Євросоюз не має наміру закривати своє представництво чи залишати Київ.
"Це було непорозуміння, яке на той час було роз’яснене, як ви могли переконатися з мого допису", – зазначила Гіппер.
Раніше з тексту коментаря головної дипломатки ЄС Каї Каллас видалили фразу про нібито виїзд американських дипломатів з Києва.
Після резонансу, спричиненою початковою заявою, в МЗС України спростували виїзд американських дипломатів.
Посольство США також заперечило виїзд з Києва через погрози Росії.