Мадяр впевнений, що Угорщина "дуже близька" до розмороження коштів ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його країна близька до розморожування коштів Європейського Союзу.

Про це він сказав у четвер, 28 травня, у відеозверненні у Facebook, пише "Європейська правда".

Цього дня Мадяр прибув до Брюсселя для проведення переговорів щодо розблокування коштів ЄС, які були заморожені за попереднього уряду на чолі з Віктором Орбаном.

"Не хочу говорити зарано, але зараз ми дуже близькі до угоди", – заявив прем’єр країни.

Він зазначив, що залишаються деякі питання, які потрібно вирішити щодо боротьби з корупцією, хоча "з багатьох важливих питань вже досягнуто згоди".

Як повідомляла "Європейська правда", 29 квітня тоді ще майбутній прем’єр-міністр Угорщини у Брюсселі провів переговори з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн щодо розблокування заморожених коштів для Будапешта.

Європейська комісія нібито висунула Мадяру 27 умов для розблокування коштів для Угорщини, серед яких – перевірки щодо боротьби з корупцією та скасування рішень ще чинного прем’єр-міністра Орбана, які вважаються такими, що порушують правила ЄС.