Пояснюємо, чому в Брюсселі бачать користь ідеї Мерца про особливий статус для України

Європейський експерт Клаус Велле виступає на захист ідеї про особливий статус для України, яку висловив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у листі до лідерів ЄС. Водночас він визнає, що окремі її елементи, напевно, потребують зміни.

Велле до кінця 2022 року працював генеральним секретарем Європейського парламенту. Загалом посаду обіймав майже 14 років – більше ніж будь-хто в історії ЄС.

Нині він очолює академічну раду Мартенс-центру та є радником кількох чинних топпосадовців. Також важливо, що Велле є німцем та походить із ХДС – партії Мерца та, відповідно, керівної партії Німеччини. Він залучений до українських питань і багато разів їздив до Києва у часи повномасштабної війни; ми зустрілися в офісі "ЄвроПравди" під час його чергового візиту.

Далі – основні його тези.

Фрідріх Мерц як федеральний канцлер Німеччини дуже зацікавлений якомога більше наблизити Україну до Євросоюзу. Він запропонував реальні покращення порівняно з минулими розширеннями. Україні запропоновані більші переваги на більш ранньому етапі, ніж мали інші кандидати.

По-перше, Мерц пропонує негайно відкрити всі розділи вступних переговорів – і це саме те, чого хоче Україна.

По-друге, українці будуть присутні на засіданнях Європейської ради, Ради міністрів ЄС, Єврокомісії та Європейського парламенту. Я вірю, що вам це допоможе навіть попри те, що це буде присутність без права голосу.

Але "не голосувати" – не означає "не мати впливу". Участь у зустрічах органів ЄС означає, що ви щодня маєте можливість включати інтереси своєї країни у порядок денний. Я 14 років був генсеком Європейського парламенту і можу запевнити: тут вплив отримують ті, хто має вагомі аргументи та хто є переконливим у їх доведенні.

По-третє, Мерц пропонує поетапно застосовувати acquis communautaire (право ЄС) щодо України відповідно до прогресу у ваших переговорах про вступ, а це є поступовим приєднанням до Європейського Союзу.

По-четверте, деякі бюджетні програми під безпосереднім управлінням Комісії поступово ставатимуть доступними для України. Програми під управлінням Комісії – це близько 20% бюджету ЄС, і це також чимало.

П’яте – це повне залучення України до зовнішньої та безпекової політики ЄС, включаючи застосування статті 42.7 – свого роду європейського аналога статті 5 НАТО. Стаття 42.7 дозволяє активувати багато програм Євросоюзу, наприклад щодо "військової мобільності", що пришвидшує постачання військового спорядження між країнами. До того ж ми в ЄС зараз обговорюємо, як операціоналізувати статтю 42.7, тож ще будуть новини.

І шосте – це так званий "snap-back" механізм, що дозволить ЄС зробити кроки назад у разі "відкату" реформ в Україні.

"Snap-back" механізм проти відкату реформ є важливим елементом. Якщо Київ не втілить необхідні умови – наприклад, у сфері боротьби з корупцією, – то преференції, надані Україні, можуть бути скорочені.

Шлях до членства не є ані легким, ані рівним. Ти маєш йти проти багатьох зацікавлених груп. І якщо ти маєш абсолютну волю – то отримуєш бажаний результат.

Я однозначно бачу, що український народ хоче бути в ЄС "абсолютно". Але чи хоче влада? Бо якщо влада не готова йти на жертви і вчиняти ті дії, які можуть призвести до втрати підтримки, – тоді вам буде важко досягти того, чого так сильно хоче народ.

Лист Фрідріха Мерца не є готовим рішенням, він навіть не є формальною законодавчою пропозицією. Це заклик до дискусії, і саме ця дискусія зараз відбувається.

Тепер, на саміті у червні, лідери ЄС мають обговорити це питання.

