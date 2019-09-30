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Президентський комітет ПАРЄ приїде до Києва для консультацій

Понеділок, 30 вересня 2019, 10:43

Президентський комітет ПАРЄ вирішив найближчим часом провести своє засідання в Києві для консультацій з Україною.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив народний депутат із фракції "Європейська солідарність", член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко на своїй сторінці у Facebook.

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"За пропозицією групи консерваторів, до якої я маю честь входити, на президентському комітеті ПАРЄ (до комітету входить президент ПАРЄ, лідери політичних груп Асамблеї) ухвалено рішення найближчим часом провести засідання комітету у Києві для консультацій з Україною", - повідомив Гончаренко, який приїхав до Страсбурга для неформальної роботи під час сесії Асамблеї.

У Страсбурзі в понеділок відкривається осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, яка триватиме до 4 жовтня.

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До Страсбурга приїхали кілька членів нової делегації, які були і в попередньому складі, але вони не зможуть брати участь у роботі сесії та комітетів.

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