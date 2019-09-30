Глава нової української делегації в ПАРЄ приїде на сесію "з неофіційним візитом"

Глава нової української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Єлизавета Ясько відвідає сесію ПАРЄ в якості запрошеного гостя.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв'ю LB.ua.

"З представників нової делегації ніхто не їде. Їду я з неофіційним візитом. Як глава делегації, але у мене ж немає статусу і повноважень. Тобто, в якості гостя. У мене заплановано багато зустрічей, потрібно з усіма познайомитися, все вивчити", - сказала Ясько.

Читайте також Україну хочуть позбавити права доступу в зал ПАРЄ

Вона розповіла, що у неї заплановані низка зустрічей в Страсбурзі, в тому числі з держсекретарем МЗС Франції з питань Європи Амелі де Моншален.

"Ми не беремо участі в цій осінній сесії, але ми розглядаємо це співробітництво як стратегічно важливе для України. Це наша позиція і ми по-іншому вчинити не можемо...Це - політика, це - міжнародні відносини. Іноді потрібно йти на такі кроки, щоб добитися кінцевої мети. Що робити далі, ми будемо вирішувати всередині делегації", - сказала вона.

Пізніше стало відомо, що на сесію ПАРЄ їдуть депутати Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність"), Сергій Соболєв і Сергій Власенко (обидва - "Батьківщина"). Всі вони були в попередньому складі делегації.

Читайте також У МЗС заявили про тиск на українську делегацію через секретаріат ПАРЄ

Повноваження старої делегації до сих пір діють, оскільки Україна офіційно не передавала новий список в ПАРЄ. За правилами Асамблеї, це потрібно зробити протягом 6 місяців після виборів, тобто у випадку України до 21 січня.

Відзначимо, що українські депутати не зможуть брати участь в роботі сесії або комітетів.

Як відомо, на літній сесії ПАРЄ ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації РФ без жодних обмежень, попри порушення ними принципів Ради Європи.

Після цього представники семи національних делегацій на знак протесту оголосили про демарш. Згодом до них доєдналися окремі представники Британії та Швеції.