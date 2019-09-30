Президентка ПАРЄ прокоментувала відсутність української делегації

Президентка Парламентської асамблеї Ради Європи Ліліан Моріс Паск'є висловила жаль з приводу відсутності на осінній сесії постійної делегації парламенту України.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на "Укрінформ".

"Діалог і співробітництво з українською делегацією є особливо важливим для мене і для усіх нас. Адже Україна є країною-членом нашої організації. Україна може розраховувати на нашу повну підтримку. У зв'язку з цим я розчарована, що український парламент не подав повноваження своєї нової делегації до відкриття цієї сесії", - заявила президентка ПАРЄ у своєму виступі 30 вересня на відкритті осінньої сесії.

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Паск'є висловила сподівання, що Україна подасть повноваження своєї нової делегації якнайшвидше. Водночас вона додала, що Асамблея повинна продовжувати роботу спільно з російськими колегами на засадах відкритого і чесного діалогу.

Як відомо, 30 вересня – 4 жовтня у Страсбурзі проходить осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи.

Нова делегація України в ПАРЄ була сформована минулого тижня у Верховній Раді, і відразу було оголошено, що вона не братиме участі в осінній сесії через повернення РФ.

Наразі відомо, що до Страсбурга приїхали кілька членів нової делегації, які були і в попередньому складі, але вони не зможуть брати участь у роботі сесії та комітетів.

На літній сесії ПАРЄ ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації РФ без жодних обмежень, попри порушення ними принципів Ради Європи.

Після цього представники семи національних делегацій на знак протесту оголосили про демарш. Згодом до них доєдналися окремі представники Британії та Швеції.