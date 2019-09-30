Президент ПАСЕ прокомментировала отсутствие украинской делегации

Президентк Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Морис Паскье выразила сожаление по поводу отсутствия на осенней сессии постоянной делегации парламента Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Диалог и сотрудничество с украинской делегацией особенно важно для меня и для всех нас. Ведь Украина является страной-членом нашей организации. Украина может рассчитывать на нашу полную поддержку. В связи с этим я разочарована, что украинский парламент не подал полномочия своей новой делегации до открытия этой сессии", - заявила президент ПАСЕ в своем выступлении 30 сентября на открытии осенней сессии.

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Паскье выразила надежду, что Украина подаст полномочия своей новой делегации как можно быстрее. В то же время она добавила, что Ассамблея должна продолжать работу совместно с российскими коллегами на основе открытого и честного диалога.

Как известно, 30 сентября - 4 октября в Страсбурге проходит осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Новая делегация Украины в ПАСЕ была сформирована на прошлой неделе в Верховной Раде, и сразу было объявлено, что она не будет участвовать в осенней сессии из-за возврата россиян.

Известно, что в Страсбург приехали несколько членов новой делегации, которые были и в предыдущем составе, но они не смогут участвовать в работе сессии и комитетов.

На летней сессии ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушения принципов Совета Европы.

После этого представители семи национальных делегаций в знак протеста объявили о демарше. Впоследствии к ним присоединились отдельные представители Великобритании и Швеции.