Внаслідок буревіїв у Польщі поранені люди, десятки тисяч без електрики

Близько 1 700 втручань провели до 14.00 пожежники у зв'язку з штормовими вітрами, які сьогодні вирують над Польщею.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Як повідомив прес-секретар пожежної охорони Павел Фрунчак, в Любуському воєводстві поранено двох людей після того як вітер перевернув причіп вантажного автомобіля.

Урядовий Центр безпеки, передає, в свою чергу, що без електрики 125 тисяч споживачів.

Найбільше акцій пожежників було проведено в Нижній Сілезії.

Позбавлених електрики найбільше - понад 70 тисяч - у Великопольському воєводстві, майже 20 тисяч на Західному Помор'ї.

Дуже сильний шторм спостерігається і в Балтійському морі, у зв’язку з чим влада видала попередження.

Як повідомлялося, через сильний вітер у Словаччині загинув підліток.