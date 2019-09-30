Из-за ураганного ветра в Польше ранены люди, десятки тысяч без электричества

Около 1 700 вмешательств провели до 14.00 пожарные в связи со штормовыми ветрами, которые сегодня бушуют над Польшей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Как сообщил пресс-секретарь пожарной охраны Павел Фрунчак, в Любушском воеводстве ранены два человека после того, как ветер перевернул прицеп грузового автомобиля.

Правительственный Центр безопасности, передает, в свою очередь, что без электричества 125 тысяч потребителей.

Больше всего акций пожарных было проведено в Нижней Силезии.

Лишенных электричества всего - более 70 тысяч - в Великопольском воеводстве, почти 20 тысяч на Западном Поморье.

Очень сильный шторм наблюдается и в Балтийском море, в связи с чем власти выдали предупреждение.

Как сообщалось, из-за сильного ветра в Словакии погиб подросток.