Зеленський ветував закон про відповідальність за порушення в ОПК, підтриманий НАТО
Президент Володимир Зеленський ветував законопроєкт, що передбачає посилення кримінальної відповідальності за порушення при закупівлі оборонної продукції.
Про це повідомляє "Українська правда".
Зеленський повернув Раді закон із правками, однак тексту пропозицій у президента не опублікували.
Законопроєкт №1793 подали і прийняли у Раді ще у 2015 році. Проте у 2015 році президент Петро Порошенко завернув його зі своїми правками.
Згідно з порівняльною таблицею проєкту закону, правки Порошенка стосувалися дати набуття чинності закону: "набирає чинності через місяць з дня його опублікування, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня опублікування цього закону".
Також Порошенко доручив Кабміну за місяць вжити заходів щодо вдосконалення "стандартизації продукції оборонного призначення, а також продукції речового, матеріально-технічного забезпечення для військових формувань".
У 2016 році закон прийняли з урахуванням пропозицій Порошенка. Проте голова Верховної ради Андрій Парубій підписав його лише влітку 2019 року і направив на підпис Зеленському.
Законопроєкт передбачає кримінальну відповідальність за придбання продукції, робіт і послуг оборонного призначення, які не відповідають вимогам регламентів, якщо такі дії призвели до загрози заподіяння шкоди обороноздатності держави або спричинили тяжкі наслідки.