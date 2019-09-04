Зеленский ветировал закон об ответственности за нарушения в ОПК, поддержанный НАТО

Президент Владимир Зеленский ветировал законопроект, предусматривающий усиление уголовной ответственности за нарушения при закупке оборонной продукции.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Зеленский вернул Раде закон с поправками, однако текста предложений у президента не опубликовали.

Законопроект №1793 подали и приняли в Раде еще в 2015 году. Однако в 2015 году президент Петр Порошенко вернул его со своими правками.

Согласно сравнительной таблице, поправки Порошенко касались даты вступления в силу закона: "вступает в силу через месяц со дня его опубликования, кроме пункта 2 настоящего раздела, который вступает в силу со дня опубликования этого закона".

Также Порошенко поручил Кабмину за месяц принять меры по совершенствованию "стандартизации продукции оборонного назначения, а также продукции вещевого, материально-технического обеспечения для военных формирований".

В 2016 году закон приняли с учетом предложений Порошенко. Однако председатель Верховной рады Андрей Парубий подписал его только летом 2019 года и направил на подпись Зеленскому.

Законопроект предусматривает уголовную ответственность за приобретение продукции, работ и услуг оборонного назначения, не соответствующих требованиям регламентов, если такие действия привели к угрозе причинения вреда обороноспособности государства или повлекли тяжкие последствия.