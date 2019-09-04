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Уряд планує відкрити систему моніторингу за виконанням асоціації, яку у Гройсмана блокували

Середа, 4 вересня 2019, 16:48

Віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба повідомив про плани уряду відкрити для публічного доступу систему "Пульс угоди", доступ до якої досі був лише у представників уряду.

Про це Кулеба заявив у середу на засіданні комітету з питань інтеграції України до ЄС, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Віцепрем’єр відреагував на заклик керівниці комітету Іванни Климпуш-Цинцадзе з цього приводу. Як відомо Климпуш-Цинцадзе була попередницею Кулеби на цій посаді і на час роботи в уряді також виступала за відкриття доступу до "Пульсу угоди", однак без успіху.

Дмитро Кулеба розповів, що вже мав переговори в новому уряді з цього приводу.

"Ми зараз ведемо роботу над відкриттям "Пульсу угоди" для публічного доступу", - наголосив він. Віцепрем’єр водночас не уточнив, коли це має відбутися.

Зауважимо, що "Пульс угоди", який є інструментом моніторингу за прогресом у виконанні УА, розпочав роботу понад два роки тому. Тоді прем’єр Гройсман обіцяв зробити його публічним з вересня 2017 року. Однак з’ясувалося, що "Пульс угоди" показує  не лише успіхи, але і провали, адже Україна за низкою галузей серйозно відстає від графіка виконання УА.

Україна лишалася єдиною з трьох асоційованих із ЄС держав, де відсутній такий публічний інструмент.

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