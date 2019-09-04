Кабмин планирует открыть систему мониторинга за выполнением ассоциации, которую у Гройсмана блокировали

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба сообщил о планах правительства открыть для публичного доступа систему "Пульс соглашения", доступ к которой до сих пор был только у представителей правительства.

Об этом Кулеба заявил в среду на заседании комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Вице-премьер отреагировал на призыв главы комитета Иванны Климпуш-Цинцадзе по этому поводу. Как известно Климпуш-Цинцадзе была предшественницей Кулебы на этой должности и на время работы в правительстве также выступала за открытие доступа к "Пульсу соглашения", однако безуспешно.

Дмитрий Кулеба рассказал, что уже провел переговоры в новом правительстве по этому поводу.

"Мы сейчас ведем работу над открытием "Пульса соглашения" для публичного доступа", - подчеркнул он. Вице-премьер в то же время не уточнил, когда это должно произойти.

Отметим, что "Пульс соглашения", который является инструментом мониторинга за прогрессом в выполнении СА, начал работу более двух лет назад. Тогда премьер Гройсман обещал сделать его публичным с сентября 2017 года. Однако выяснилось, что "Пульс соглашения" показывает не только успехи, но и провалы, ведь Украина по ряду отраслей серьезно отстает от графика выполнения СА.

Украина оставалась единственным из трех ассоциированных с ЕС государств, где отсутствует такой публичный инструмент.