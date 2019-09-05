Новое правительство Италии во главе с Конте принесло присягу

Новое правительство Италии во главе с премьер-министром Джузеппе Конте дало присягу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

Церемония состоялась в четверг утром во дворце Квиринале в Риме в присутствии президента страны Серджо Маттареллы.

В состав нового правительства Италии входят премьер-министр и 21 министр, 10 из них представляют популистскую партию "Движение 5 звезд", которая присутствовала и в предыдущей правящей коалиции, 9 - Демократическую партию, ранее находившуюся в оппозиции.

Должность министра иностранных дел в новом кабинете занял лидер "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо. В предыдущем правительстве он занимал должности вице-премьера и главы министерств труда и экономического развития.

В составе правительства не будет министров от правой партии "Лига" и ее лидера Маттео Сальвини, который занимал пост главы МВД.

В следующий вторник в Сенате пройдет голосование за доверие новому правительству.

Напомним, Джузеппе Конте подал в отставку после того, как Сальвини решил спровоцировать досрочные выборы, чтобы самому возглавить правительство.

Это спровоцировало политический кризис и побудило "Движения 5 звезд" к переговорам с Демпартией, чтобы не допустить досрочных выборов, на которых партия Сальвини снова имела бы большие шансы на победу.

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