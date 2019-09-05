Парламент Британії 9 вересня вдруге голосуватиме за дострокові вибори

Палата громад парламенту Великої Британії вдруге розгляне пропозицію щодо проведення дострокових виборів наступного понеділка.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Лідер консерваторів у парламенті Джейкоб Ріс-Могг підтвердив, що пропозиція глави уряду Бориса Джонсона буде повторно представлена 9 вересня.

Він також підтвердив, що роботу парламенту не буде призупинено, поки законопроєкт про блокування "жорсткого" Brexit не стане законом. Для цього його має ухвалити Палата лордів і затвердити королева. Очікується, що ці процедури будуть завершені в понеділок.

Нагадаємо, 4 вересня парламент Британії прийняв законопроєкт, який блокує "жорсткий" Brexit. Після цього прем'єр-міністр Борис Джонсон запропонував провести дострокові вибори, але депутати відхилили цю ініціативу.