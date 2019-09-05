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Парламент Британии 9 сентября во второй раз будет голосовать за досрочные выборы

Четверг, 5 сентября 2019, 15:14

Палата общин парламента Великобритании во второй раз рассмотрит предложение о проведении досрочных выборов в следующий понедельник.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Лидер консерваторов в парламенте Джейкоб Рис-Могг подтвердил, что предложение главы правительства Бориса Джонсона будет повторно представлено 9 сентября.

Он также подтвердил, что работа парламента не будет приостановлена, пока законопроект о блокировании "жесткого" Brexit не станет законом. Для этого его должна принять Палата лордов и утвердить королева. Ожидается, что эти процедуры будут завершены в понедельник.

Напомним, 4 сентября парламент Великобритании принял законопроект, который блокирует "жесткий" Brexit. После этого премьер-министр Борис Джонсон предложил провести досрочные выборы, но депутаты отклонили эту инициативу.

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