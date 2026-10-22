ЗМІ: Кіпр просить ЄС повернутись до обговорення положень про взаємну оборону

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс звернувся з листом до голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, закликавши ЄС відновити переговори щодо положення про взаємну оборону.

З відповідним листом кіпрського лідера на адресу фон дер Ляєн ознайомилось видання Politico, повідомляє "Європейська правда".

Стаття 42.7 Лісабонського договору передбачає, що якщо держава-член ЄС стикається з "збройною агресією", інші держави-члени зобов’язані надати "допомогу та підтримку усіма доступними їм засобами".

Питання про положення щодо оборони вийшло на перший план у порядку денному через наростаючі геополітичні загрози, зокрема підрив трансатлантичного альянсу з боку президента США Дональда Трампа, вторгнення Росії в Україну та кампанію гібридної війни проти ЄС, а також війни на Близькому Сході.

"Я не можу переоцінити важливість цього положення для ЄС та його держав-членів, особливо в період геополітичної невизначеності", – написав Нікос Христодулідіс.

У листі він також зазначає, що з огляду на серйозність викликів, що стоять перед нами, "Кіпр вітав би відновлення обговорень у відповідних підготовчих органах".

"Тому я був би вдячний за оновлену інформацію щодо пропонованих пропозицій, а також щодо графіка подальших кроків", – додав президент Кіпру.

На початку цього року ЄС змоделював, як цей пункт працюватиме на практиці, під час навчань.

Під час шестимісячного головування Кіпру в Європейській раді, що завершилося 30 червня, цьому питанню було надано пріоритетний статус після того, як у березні іранські дрони завдали удару по британській базі на кіпрській території.

Однак ця тема значною мірою вийшла з поля зору, оскільки ЄС переніс увагу на переговори щодо семирічного бюджету обсягом майже 2 трильйони євро та пошук додаткового фінансування для України.

Як підтвердив представник ЄС, який побажав залишитися анонімним, обговорення статті 42.7 не заплановано на жодному із самітів європейських лідерів у найближчому майбутньому.

Христодулідіс і раніше наполягав на тому, щоб ЄС посилив положення про взаємну допомогу, а саме статтю 42.7, на випадок, якщо країни зазнають нападу.

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