Нідерландські слідчі заявили, що тепер допит свідка у справі MH17 виглядає ускладненим

У міжнародній Спільній слідчій групі (JIT), яка займається розслідуванням справи MH17, заявили, що хотіли б допитати колишнього бойовика угруповання "ДНР" Володимира Цемаха, якого 5 вересня звільнив з-під варти український суд.

Про це заявила речниця міжнародної Спільної слідчої групи (JIT) Брехтьє ван де Мосдейк в коментарі "Радіо Свобода", передає "Європейська правда".

За її словами, Цемах є "цікавою для слідства людиною".

"Ми хотіли з ним поговорити, а тепер це буде складно. Хотілося б, що він залишався в Україні, щоб ми могли з ним поговорити", – сказала Брехтьє ван де Мосдейк.

Коментуючи рішення суду, вона додала: "Це рішення України, рішення українського суду, тому я не можу його коментувати".

Нагадаємо, депутатка Європейського парламенту від Нідерландів Каті Пірі назвала "тривожним" звільнення українським судом з-під варти колишнього бойовика угруповання "ДНР" Володимира Цемаха.

5 вересня судді Апеляційного суду міста Києва відпустили Цемаха під особисте зобов'язання. Прокуратура вимагала залишити підозрюваного під арештом, заявляючи, що він може втекти.

Цемах керував так званою "протиповітряною обороною" у районі, де збили літак "Малайзійських авіаліній".