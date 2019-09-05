Нидерландские следователи заявили, что теперь допрос свидетеля по делу MH17 выглядит усложненным

В международной Совместной следственной группе (JIT), которая занимается расследованием дела MH17, заявили, что хотели бы допросить бывшего боевика группировки "ДНР" Владимира Цемаха, которого 5 сентября освободил из-под стражи украинский суд.

Об этом заявила пресс-секретарь международной Совместной следственной группы (JIT) Брехтье ван де Мосдейк в комментарии "Радио Свобода", передает "Европейская правда".

По ее словам, Цемах – "интересный для следствия человек".

"Мы хотели с ним поговорить, а теперь это будет сложно. Хотелось бы, что он оставался в Украине, чтобы мы могли с ним поговорить", - сказала Брехтье ван де Мосдейк.

Комментируя решение суда, она добавила: "Это решение Украины, решение украинского суда, поэтому я не могу его комментировать".

Напомним, депутат Европейского парламента от Нидерландов Кати Пири назвала "тревожным" освобождение украинским судом из-под стражи бывшего боевика группировки "ДНР" Владимира Цемаха.

5 сентября судьи Апелляционного суда города Киева отпустили Цемаха под личное обязательство. Прокуратура требовала оставить подозреваемого под арестом, заявляя, что он может скрыться.

Цемах руководил так называемой "противовоздушной обороной" в районе, где сбили самолет "Малайзийских авиалиний".