Родичі загиблих у катастрофі MH17 стурбовані через звільнення Цемаха

Родичі жертв катастрофи літака Boeing рейсу MH17 побоюються, що звільнений колишній бойовик угруповання "ДНР" Володимир Цемах не з’явиться на суді у справі збиття авіалайнера.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на нідерландський портал AD.

"Я не знаю, хороші це новини чи погані. Це шахова партія дуже високого рівня", - сказав Піт Плог, голова фонду, що представляє інтереси родичів жертв катастрофи МН17.

"Неясно, чи це все через обмін полоненими. Це було б дуже погано. І де він тепер, коли його випустили? Я стурбований тим, що в цьому випадку важливий підозрюваний не буде доступний для кримінального розслідування міжнародної слідчої групи. Існує високий ризик, що він не з'явиться в суді, а це те, чого ми всі хочемо," – наголосив він.

Нагадаємо, 5 вересня судді Апеляційного суду міста Києва відпустили Цемаха під особисте зобов'язання. Прокуратура вимагала залишити підозрюваного під арештом, заявляючи, що він може втекти.

Цемах керував так званою "протиповітряною обороною" у районі, де збили літак "Малайзійських авіаліній".

Депутатка Європейського парламенту від Нідерландів Каті Пірі назвала "тривожним" звільнення українським судом з-під варти колишнього бойовика угруповання "ДНР" Володимира Цемаха.

У міжнародній Спільній слідчій групі (JIT), яка займається розслідуванням справи MH17, заявили, що хотіли б допитати Цемаха, але його звільнення це ускладнює.