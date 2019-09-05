Родственники погибших в катастрофе MH17 обеспокоены из-за освобождения Цемаха

Родственники жертв катастрофы самолета Boeing рейса MH17 опасаются, что освобожденный бывший боевик группировки "ДНР" Владимир Цемах не появится на суде по делу сбития авиалайнера.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на нидерландский портал AD.

"Я не знаю, хорошие это новости или плохие. Это шахматная партия очень высокого уровня", - сказал Пит Плог, председатель фонда, представляющего интересы родственников жертв катастрофы МН17.

"Неясно, является ли это все следствием обмена пленными. Это было бы очень плохо. И где он теперь, когда его выпустили? Я обеспокоен тем, что в этом случае важный подозреваемый не будет доступен для уголовного расследования международной следственной группы. Существует высокий риск, что он не появится в суде, а это то, чего мы все хотим", – отметил он.

Напомним, 5 сентября судьи Апелляционного суда города Киева отпустили Цемаха под личное обязательство. Прокуратура требовала оставить подозреваемого под арестом, заявляя, что он может сбежать.

Цемах руководил так называемой "противовоздушной обороной" в районе, где сбили самолет "Малайзийских авиалиний".

Депутат Европейского парламента от Нидерландов Кати Пири назвала "тревожным" освобождения украинским судом из-под стражи бывшего боевика группировки "ДНР" Владимира Цемаха.

В международной Совместной следственной группе (JIT), которая занимается расследованием дела MH17, заявили, что хотели бы допросить Цемаха, но его уход это усложняет.