У Сенаті Франції 75 років таємно зберігали бюст Гітлера та нацистський прапор

Протягом 75 років у французькому Сенаті - верхній палаті парламенту, розташованій в історичному Люксембурзькому палаці, зберігався бюст Адольфа Гітлера.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Le Monde.

Журналісти видання побували в підвалах Сенату і виявили там бюст Гітлера висотою 35 см, нацистський прапор розміром 3 на 2 метри та інші різні документи і предмети часів окупації.

Репортер Олів'є Фей дізнався, що статуетка Гітлера зберігається в Сенаті з часу закінчення Другої світової війни, коли палац був штаб-квартирою німецьких військово-повітряних сил.

Він написав про це, а пізніше отримав підтвердження від головного архітектора Сенату Деміена Дешелетта, який запитав його: "Як ви дізналися про це?".

Точна історія про те, як бюст і прапор стали ховати в надрах такої важливої будівлі, залишається загадкою.

У серпні 1944 року німецькі війська в Парижі здалися об'єднаним силам французької армії і Опору.

У Люксембурзькому палаці відступаючі бійці Люфтваффе залишили після себе хаос з розбитими стінами і розтрощеними меблями.

За словами історика Сесіль Деспрарі, для французів це був момент захоплення. "Прапори брали якості трофеїв. Будинки були розграбовані. Визволителі забрали у окупанта все, що могли. Чорний ринок нацистських товарів процвітав", - сказала вона.

Ймовірно, під час метушні хтось в Люксембурзькому палаці сховав бюст Гітлера і прапор. Вони були заховані в підвалі, і інформація про їх існування потім передавалася протягом багатьох років невеликій групі співробітників, після того як будівля відновила свої функції Сенату.

За даними видання, ніхто більше зі співробітників або колишніх сенаторів не знав про нацистські трофеї в підвалі.

У відповідь на запит газети Сенат провів інвентаризацію всіх німецьких предметів. До них також відноситься велика кількість документів і різних предметів меблів з гербом у вигляді орла Третього рейху.

Президент Сенату Жерар Ларче розпорядився провести розслідування. Можливо, всі ці предмети незабаром передадуть до музеїв.