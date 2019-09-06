В Сенате Франции 75 лет тайно хранили бюст Гитлера и нацистский флаг

В течение 75 лет во французском Сенате - верхней палате парламента, расположенном в историческом Люксембургском дворце, хранился бюст Адольфа Гитлера.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Le Monde.

Журналисты издания побывали в подвалах Сената и обнаружили там бюст Гитлера высотой 35 см, нацистский флаг размером 3 х 2 метра и другие различные документы и предметы времен оккупации.

Репортер Оливье Фэй узнал, что статуэтка Гитлера хранится в Сенате со времени окончания Второй мировой войны, когда дворец был штаб-квартирой немецких военно-воздушных сил.

Он написали об этом, а позже получил подтверждение от главного архитектора Сената Дэмиена Дешелетта, который спросил его: "Как вы узнали об этом?".

Точная история о том, как бюст и флаг стали скрывать в недрах такого важного общественного здания, остается загадкой.

В августе 1944 года немецкие войска в Париже сдались объединенным силам французской армии и Сопротивления.

В Люксембургском дворце отступающие бойцы Люфтваффе оставили после себя хаос с разбитыми стенами и мебелью в кучах.

По словам историка Сесиль Деспрари, для освобождающих французов это был момент восторга. "Флаги были взяты в качестве трофеев. Здания были разграблены. Освободители забрали у оккупанта все, что могли. Черный рынок нацистских товаров процветал", - сказала она.

Вероятно, во время суматохи кто-то в Люксембургском дворце спрятал бюст Гитлера и флаг. Они были спрятаны в подвале, и информация об их существовании затем передавалась в течение многих лет небольшой группе сотрудников, после того как здание возобновило свои функции Сената.

По данным издания, больше никто из сотрудников или бывших сенаторов не знал о нацистских трофеях в подвале.

В ответ на запросы газеты, Сенат провел инвентаризацию всех немецких предметов. К ним также относится большое количество документов и различных предметов мебели с гербом в виде орла Третьего рейха.

Президент Сената Жерар Ларче распорядился провести расследование. Возможно, все эти предметы вскоре передадут в музеи.