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Рада Європи привітала обмін між Україною та РФ: готові допомогти у процесі примирення

Субота, 7 вересня 2019, 14:49

Рада Європи привітала обмін полоненими між Україною та Росією і висловила готовність сприяти подальшій нормалізації відносин.

Про це йдеться у заяві речника РЄ Даніеля Хольтгена, текст якої має "Європейська правда".

"Ми вітаємо сьогоднішнє звільнення полонених Росією та Україною. Це важливий та обнадійливий крок до нормалізації відносин між двома країнами-членами Ради Європи. Ми готові допомогти у процесі примирення на основі Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, 7 вересня між Україною і Росією відбувся масштабний обмін утримуваними особами.

В Україну в рамках обміну прибули 35 українців, серед яких політв’язні Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Роман Сущенко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Євген Панов, Артур Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизанович, а також захоплені Росією біля Керченської протоки моряки.

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Рада Європи
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