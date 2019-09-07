Совет Европы приветствует обмен между Украиной и РФ: готовы помочь в процессе примирения

Совет Европы приветствует обмен пленными между Украиной и Россией, и выразил готовность содействовать дальнейшей нормализации отношений.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря СЕ Даниэля Хольтгена, текстом которого располагает "Европейская правда".

"Мы приветствуем сегодняшнее освобождение пленных Россией и Украиной. Это важный и обнадеживающий шаг к нормализации отношений между двумя странами-членами Совета Европы. Мы готовы помочь в процессе примирения на основе Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - говорится в сообщении.

Как известно, 7 сентября между Украиной и Россией произошел масштабный обмен удерживаемыми лицами.

В Украину в рамках обмена прибыли 35 украинцев, среди которых политзаключенные Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров, Олексей Сизанович, а также захваченные Россией у Керченского пролива моряки.