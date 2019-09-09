Рекордна літня спека у Франції призвела до майже 1500 смертей

Рекордна спека у червні і липні цього року стала причиною смерті 1435 осіб у Франції.

Про це заявила міністр охорони здоров’я Франції Аньєс Бузін, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

За словами міністра, половина з тих, хто помер, були у віці старше 75 років.

Разом з тим, зазначила Бузін, завдяки превентивним заходам показник смертності був у 10 разів нижчим, ніж за той самий період у 2003 році, коли смертельна спека вразила Європу.

У Франції в червні була зафіксована найвища в історії температура - 46 градусів.

У столиці, Парижі, також спостерігалася рекордно висока температура - 42,6 градуса в липні.

За даними Міністерства охорони здоров'я, 567 осіб померли під час першої хвилі спеки у Франції цього року, з 24 червня по 7 липня. Ще 868 померли під час другої хвилі з 21 по 27 липня.

Нагадаємо, європейські погодні експерти назвали цьогорічний липень найспекотнішим місяцем за всю історію глобальних спостережень.